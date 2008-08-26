Лавров: Росія не боїться міжнародних санкцій

Росія не боїться санкцій у відповідь на визнання нею незалежності Абхазії і Південної Осетії.

Як повідомляє агентство «Новості-Грузія» про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ.

"Що стосується санкцій, то цей метод повністю дискредитував себе у світовій політиці. Ніколи ніхто шляхом санкцій своїх політичних цілей не досягав», - сказав він.

"Росія - самодостатня країна, і спроби загальмувати наші амбітні плани, реалізація яких украй важлива для соціально-економічного розвитку країни, не принесуть результатів, хоча комусь, напевно, дуже б хотілося використати провокацію типу агресії Грузії", - заявив С.ЛАВРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня Держдума і Рада Федерації Росії звернулися до Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА з проханням розглянути питання про визнання Південної Осетії і Абхазії незалежними державами.

Сьогодні, 26 серпня, Д.МЕДВЕДЄВ підписав укази про визнання Росією незалежності Абхазії і Південної Осетії.

Після такого рішення Д.МЕДВЕДЄВА Грузія звинуватила Росію в анексії Південної Осетії і Абхазії.

Раніше країни «Великої сімки» закликали Росію не визнавати незалежність цих самопроголошених республік.

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР заявив, що Росія порушила резолюції Ради безпеки ООН, визнавши незалежність Південної Осетії і Абхазії.