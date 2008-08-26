Південна Осетія запропонувала Росії розмістити військову базу

21:21, 26 серпня 2008
Політика
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Президент Південної Осетії Едуард Кокойти запропонував розмістити російську військову базу на території республіки, а також  заявив про готовність укласти з Росією договір про дружбу. Щоправда, офіційної пропозиції про розміщення в Південній Осетії російської військової бази Кокойти поки що не зробив, додавши, що рішення цього питання "залежатиме від волі Росії".

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