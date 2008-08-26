Придністров'я: Росія підтвердила свою роль у долі кавказьких народів

Указ президента Російської Федерації Дмитра Медведєва про визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії став “очікуваним і єдино правильним кроком, який підтверджує історичну роль Росії у долі кавказьких народів", заявило Міністерство закордонних справ Придністров`я. У поширеній сьогодні заяві МЗС Придністровської Республіки Молдова наголошується, що, будучи великою державою, Росія довела всьому світові, що, як країна-миротворець, вона до кінця виконує свій обов`язок і в ім`я збереження життя людей готова ефективно використовувати всі законні військові та политико-дипломатичні заходи, цитує РосБізнесКонсалтинг.

МЗС Придністров`я висловив упевненість в тому, що "нові реалії, які з`являються в процесі трансформації системи міжнародних відносин, доведуть свою ефективність і знайдуть подальший розвиток і втілення в остаточному справедливому врегулюванні схожих конфліктів на пострадянському просторі".

МЗС надіслав "найтепліший привіт і щирі вітання народам Республіки Південна Осетія і Республіки Абхазія".