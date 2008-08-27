Захід не залишив Росії вибору

Західні партнери не залишили Росії іншого вибору, крім визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії, заявив постійний представник РФ в ООН Віталій Чуркін. Виступаючи на брифінгу в Нью-Йорку, В.Чуркін наголосив, що рішення Москви визнати незалежність двох республік було зумовлене "авантюрними" кроками президента Грузії Михайла Саакашвілі та позицією, яку зайняли в конфлікті західні союзники Грузії.

"Ми продовжували шанобливо ставитися до територіальної цілісності Грузії до останнього часу, проте військові дії, розв`язані М.Саакашвілі в серпні 2008р., не залишили нам іншого вибору", - цитує В.Чуркіна РосБізнесКонсалтинг. "Ця авантюра була неможлива без пособництва його союзників, які забезпечували Грузію зброєю і надсилали недвозначні запевнення в підтримці", - додав він.

За словами російського дипломата, західні партнери не підтримали прагнення Росії до підписання угоди про незастосування сили між Грузією і її невизнаними республіками, а потім почали відходити від плану врегулювання, узгодженого президентами РФ і Франції в Москві 12 серпня ц.р. У зв`язку з цим Росія не могла далі розраховувати на врегулювання питання про статус Абхазії і Південної Осетії в міжнародному форматі, пояснив В.Чуркін.