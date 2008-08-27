Тимошенко: фіксований податок треба пролонгувати до 2015 року

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО виступає за подовження дії фіксованого податку для сільгосптоваровиробників до 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила в Києві на урядовій нараді з питань розвитку тваринництва.

«Фіксований податок, у нас вже закінчується термін практичного застосування фіксованого податку. Я думаю, що нам потрібно також законопроектом пролонгувати фіксований податок до 2015 року», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, вона виступила за створення довгострокової стратегії пільгового оподаткування аграрного сектора.

«Ми повинні чітко зафіксувати пільгову стратегію оподаткування на тривалу перспективу. В першу чергу, це збереження пільг з ПДВ для аграрного сектора через нарахування і повернення. І якщо ми говоримо про 2015 рік, про програму розвитку тваринництва, то, як мінімум, ці терміни потрібно розглядати по податку на додану вартість», - сказала прем`єр-міністр.

На її думку, це дозволить створити стабільну систему пільгового оподаткування.