Яценюк: наші діти повинні знати про те, хто є лідером нації

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК виступає за запровадження у школі посади заступника директора з виховної роботи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, таку пропозицію він висловив сьогодні під час виступу на науково-практичній конференції «Забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку освіти в Івано-Франківській області».

За його словами, це «допоможе сформувати особистість і контролювати виховний процес».

«На жаль, за роки незалежності ми втратили таке поняття, як ядро сім’ї», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

На його думку, це сталося, зокрема, через трудову міграцію. «Діти залишилися без батьків, і сьогодні як вчитель, так і заступник директора мають замінити цю функцію. Так склалися обставини», - сказав голова ВР, додавши, що це питання варто поставити на порядок денний під час здійснення реформ у системи освіти в Україні.

Також А.ЯЦЕНЮК висловився за запровадження у школі нової дисципліни, яка б знайомила учнів із видатними українцями. «Наші діти повинні знати про те, хто є лідером нації, і хто ним був, який внесок зробили українці у світову історію», - наголосив він.