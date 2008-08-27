Черновецький готує розпродаж земель Ботанічного саду - блок Кличка

Блок Віталія Кличка у Київраді заявляє, що влада столиці має намір віддати під забудову заповідні землі Центрального ботанічного саду та лісової зони у Дніпровському районі Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Кличка, проекти рішень щодо 42 ділянок загальною площею 4 гектари винесені на розгляд сесії Київради 28 серпня.

За словами депутата від Блоку Кличка Валерія КАРПУНЦОВА, «Київська влада готує до продажу землю біля і на території Центрального ботанічного саду по провулку Бастіонному. Під розподіл також підпадають лісовий фонд по Літинському провулку та вулиці Марганецькій». “Клопотання на виділення приватним особам 42 ділянок площею 9-11 соток на вказаних вулицях подані однією датою і так само однією датою мерія прийняла позитивні рішення. За оцінками експертів, ринкова вартість сотки в районі Ботанічного саду може сягати 200 тисяч доларів”, - зазначається в повідомленні.

У Блоці Віталія Кличка нагадують, що Ботанічний сад на Печерську має статус ландшафтного заповідника. “Відчуження навіть найменшої частини його території є прямим порушенням Закону про природний заповідний фонд України та Лісовий Кодекс України. Крім того, забудова на території Ботсаду може знищити знамениту Липову алею, що знаходиться на його території, і зруйнувати ще недосліджені печери часів Київської Русі. Крім того, частина цих ділянок розташована в межах охоронних зон пам’яток історії та архітектури, зокрема Київської фортеці. Наміри влади також можуть призвести і до трагічних наслідків - зведення багатоповерхівок на зсувонебезпечних грунтах Звіринецького пагорбу, може зруйнувати територію Ботанічного саду і прилеглих житлових будинків”, - наголошують у Блоці Кличка.

Як зазначив В.КАРПУНЦОВ, дозвільні документи для відведення 42 ділянок землі також не витримують юридичної критики. “Відведення таких ділянок можливе лише на конкурсних засадах. Крім того, подібні зміни неможливі без внесення змін у Генплан Києва. Вони потребують обов’язкової державної експертизи”, - наголосив В.КАРПУНЦОВ і повідомив, що депутати Блоку Віталія Кличка вимагатимуть зняття питання з порядку денного.

«Кожен досвідчений юрист може розкритикувати документи, які влада сподівається затвердити на сесії. Саме тому вони готувалися потайки від громади, у неймовірно стислі терміни. Переконаний, правоохоронні органи мають оперативно відреагувати на порушення природоохоронного і земельного законодавства біля унікального ландшафтного заповідника», - підкреслив В.КАРПУНЦОВ.