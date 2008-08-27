Тимошенко думає, що її звинувачують в любові до сала

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає абсурдними звинувачення Секретаріату Президента на її адресу в зраді національних інтересів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції після засідання уряду, коментуючи відповідне звернення Секретаріату Президента до Служби безпеки України.

«Ну, висунули сім пунктів, там любов до сала українського, любов до українського борщу, що там ще може бути екзотичного… Все це абсурд, не хочеться коментувати, присягаюся, тому що можна коментувати серйозні речі, але коментувати абсурди – це просто ставати співучасником абсурду», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня заступник голови Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ заявив, що Секретаріат Президента передасть до правоохоронних органів для детального вивчення матеріали щодо ознак державної зради та політичної корупції в діях прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр відкинула звинувачення Секретаріату Президента в зраді національних інтересів.

21 серпня прес-група СБУ повідомила, що відомство отримало від Секретаріату Президента України документи, в яких викладено інформацію про діяльність Кабінету Міністрів України “на шкоду національним інтересам держави”.

Того ж дня виконуючий обов`язки голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що матеріали, які отримала СБУ від Секретаріату Президента, містять сім досить серйозних позицій у сфері національної безпеки.

Сьогодні, 27 серпня, начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО повідомила, що СБУ 22 серпня послала в Кабінет Міністрів запит про надання інформації та матеріалів щодо рішень і дій членів уряду, які можуть створювати загрозу енергетичній безпеці України.

Як зазначили в СБУ, у разі встановлення ознак протиправних дій, які можуть загрожувати державній і економічній безпеці України, матеріали буде спрямовано в Генеральну прокуратуру України.