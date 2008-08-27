Тимошенко їде в тир, хоч «зір не дуже»

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає піаром слова глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ про погрози фізичної розправи на його адресу з боку Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказала сьогодні на прес-конференції, коментуючи відповідну заяву В.БАЛОГИ.

«Ну, через п’ять хвилин їду в тир тренуватись, знаєте – стрільба, просто зір зараз трошки не дуже, але думаю, я поправлю здоров’я і все буде в порядку… Політики можуть робити помилки, але чого вони не можуть робити – вони не можуть бути смішними, це повністю руйнує образ», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому вона порадила всім українським політикам «не бути смішними в своїх піар-заходах».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО повідомила, що СБУ встановила особу, яка підозрюється у вчиненні погроз фізичної розправи на адресу В.БАЛОГИ. «На сьогодні встановлено особу, яка підозрюється у вчиненні погроз та з’ясовується, чи не пов’язані вони з державною діяльністю глави Секретаріату, тобто чи не були вони здійснені з метою вплинути на прийняття тих чи інших державних рішень», - сказала М.ОСТАПЕНКО. Водночас вона пояснила, що приводом для перевірки СБУ стало звернення від 24 червня ц.р. В.БАЛОГИ про надходження від керівництва Кабінету міністрів України погроз на його адресу щодо фізичної розправи.