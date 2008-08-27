Кріль розказав з ким та за що торгувався БЮТ
Тимошенко розраховувалася посадами?
Лідер політичної партії “Єдиний Центр”, народний депутат України Ігор КРІЛЬ переконаний, що парламентська коаліція та сформований нею уряд не виконують свої зобов’язання перед виборцями.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ”Єдиного Центру”.
«Сумарні рейтинги БЮТ та НУ-НС не більші за 25-27%, а це майже у 2 рази менше за їх результат на виборах. Це підтвердження того, що парламентська коаліція у нинішньому вигляді та сформований нею уряд не виконують зобов’язань перед виборцями», - заявив І.КРІЛЬ.
На його переконання, коаліційна угода була лише інструментом, насамперед, для БЮТ, аби досягнути головної мети – здобуття влади.
«Фракція БЮТ під надуманими приводами постійно зривала виконання угоди. Це відбувалося, серед іншого, і з міркувань бізнес-інтересів БЮТ. Так було у випадку зі спробами зміни керівництва Фонду держмайна, наполегливим бажанням нашвидку пустити з молотка низку стратегічних підприємств, «половинчатим» рішенням щодо тендерних закупівель», – переконаний депутат.
І.КРІЛЬ вважає, що БЮТ для досягнення своїх корпоративних інтересів не гребує союзами з позакоаліційними силами, Партією регіонів і комуністами.
«Зокрема, предметом торгу ставали зміни до Основного Закону, які мали забезпечити нові преференції для БЮТ. За лояльність і «правильні» голосування уряд на чолі з лідеркою БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО розплачується, зокрема, високими державними посадами» - сказав лідер «Єдиного Центру».
На його переконання, «порушено базові цінності, закладені в основу коаліційної угоди - виступати єдиним фронтом з Президентом України, будувати свої дії на основі виборчих програм Віктора ЮЩЕНКА та політичних сил, які увійшли до коаліції».
І.КРІЛЬ вважає, що в результаті цього уряд так і не спромігся забезпечити гідні умови життя для громадян, «оскільки доходи українців буквально з’їдені обвальними інфляційними процесами та й далі зростаючими (попри запевнення уряду) цінами».