Ющенко хоче поліпшити стосунки з Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що Юлія ТИМОШЕНКО перебуватиме на посаді прем`єр-міністра України до запланованих на початок 2010 року чергових президентських виборів.

Таку думку глава Української держави висловив в інтерв`ю інформаційному агентству Reuters (Велика Британія).

В.ЮЩЕНКО висловився за збереження демократичної коаліції.

"Я дуже хотів би, щоб це (уряд і коаліція) збереглося, але коаліцію утримує одна річ - єдність пріоритетів. Її руйнують суб`єктивні пріоритети і консолідують загальнонаціональні інтереси. Мені шкода, що для певної частини коаліції питання національних інтересів залишаються другорядними", - сказав Президент.

Кажучи про сьогоднішні відносини з Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЮЩЕНКО висловив жаль з приводу їх політизування прем`єром. «Характер теперішніх відносин якраз і відображає те зайве політизування, яке з початку року здійснює прем`єр-міністр", - сказав Президент.

Водночас він зазначив, що хотів би поліпшити ці відносини. "Я хотів би, щоб ці відносини були кращими і прагматичнішими, але для цього необхідно, щоб два офіси (президентський і урядовий) виконували компетентно свою роботу".