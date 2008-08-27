Голова британського МЗС обіцяє відкрити Україні двері до ЄС та НАТО

Для України двері НАТО і Євросоюзу, навіть, якщо це передбачає майбутню перспективу, повинні бути відкритими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід МІЛІБЕНД на прес-конференції після проведення переговорів із міністром закордонних справ України Володимиром ОГРИЗКОМ сьогодні в Києві.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи вплинуть події навколо грузино-російського конфлікту на, можливо, скоріше, ніж у грудні, отримання ПДЧ Україною і Грузією, Д.МІЛІБЕНД зауважив, що цей процес не повинен мати жорстких часових рамок.

«На грудневому саміті НАТО міністри закордонних справ Альянсу мають директиви щодо оцінки готовності України і Грузії отримати план дій щодо членства в НАТО. Але про жорсткі часові терміни щодо прискорення ухвалення такого рішення наразі не йдеться», - сказав міністр закордонних справ Великої Британії.

У зв’язку з чим він також висловив упевненість, що Україна може будувати партнерські відносини, які є вигідними для ЄС і НАТО.

«Двері до НАТО і ЄС мають бути відкриті для України», - наголосив Д.МІЛІБЕНД.