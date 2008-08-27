Тимошенко головує на екстреному засіданні урядової комісії

Під головуванням Тимошенко розпочалося екстрене засідання урядової комісії з надзвичайних ситуацій.

МНС і Міністерство оборони України евакуювали з території військового містечка 61-го арсеналу Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗС України в Харківській області 900 чоловік. Загрози мирному населенню «не існує».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на початку екстреного засідання урядової комісії з надзвичайних ситуацій.

Прем`єр повідомила, що «постраждалих немає і немає загиблих – це вже чітко встановлено. Прораховані найпесимістичніші сценарії, і вже можна стверджувати, що загрози мирному населенню не існує».

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що МНС і Міноборони мобілізували всі необхідні сили для локалізації пожежі.

«Зараз ми зібралися для того, щоб визначити наші подальші дії і кроки, які робитиме уряд для того, щоб не було ніяких негативних наслідків», - сказала глава уряду.

Відразу після цього Ю.ТИМОШЕНКО оголосила, що засідання проходитиме в закритому режимі, а після його закінчення представники уряду повідомлять про ухвалені рішення.

Як повідомляє прес-служба МНС, сьогодні о 16.15 в Харківській області, на відкритій ділянці технічної території складів боєприпасів військової частини А-0829 Міноборони, у 4,5 кілометрах на північний схід від залізничної станції Лозова, внаслідок пожежі пролунали перші вибухи боєприпасів. О 16:17 почалася евакуація військовослужбовців та членів їхніх сімей із військового містечка.

Військовослужбовці почали гасити пожежу самостійно, лише після цього викликали пожежно-рятувальні підрозділи МНС. На ліквідації пожежі задіяні 130 рятувальників і 35 одиниць техніки МНС, а також 2 пожежних танки Міноборони. З сусідніх областей до місця надзвичайної ситуації підтягуються необхідні додаткові сили та спеціальна техніка, зокрема, пожежні танки.

На місці надзвичайної ситуації працює оперативний штаб МНС на чолі з директором Департаменту управління рятувальними силами Г.Марченком. Евакуйованому населенню надається допомога. Осколки боєприпасів, які вибухають, не розлітаються за межі території військової бази. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Рух пасажирських потягів організований за резервною схемою.