Томенко: Черновецький не має права кроїти Київ без згоди жителів

Народний депутат України (фракція БЮТ) Микола ТОМЕНКО вважає, що зміна адміністративно-територіального устрою Києва можлива лише за згодою його жителів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив, коментуючи активне обговорення київською владою скорочення кількості районів міста Києва з 10 до 5.

При цьому депутат звернув увагу на те, що доцільність такого рішення не обговорювалася ані фахівцями, ані громадськістю Києва. «Таке суспільно значиме рішення як зміна адміністративно-територіального устрою не може ухвалюватися лише для того, щоб зняти з посад кількох керівників районів, що не належать до партії керівництва міста. Більше того, цілком очевидно, що зміна адміністративного поділу столиці України має відбуватися за згодою громади Києва. Для того, щоб діяти законно та поважати думку киян, цей проект повинен бути активно обговорений в Києві за участі фахівців та експертів для того, щоб зрозуміти, наскільки зменшення районів столиці допоможе вирішенню проблем взаємин пересічного киянина із представниками міської влади», - вважає М.ТОМЕНКО.

Депутат вважає, що має бути обговорено питання, чи допоможе зменшення районів столиці в реалізації основних прав киян - освітніх, культурних, прав на безоплатну охорону здоров’я, вирішення житлово-комунальних проблем тощо. Водночас він не виключив, що зменшення кількості районі Києва створить ряд організаційних проблем та порушить нинішню збалансованість з чисельністю населення кількості закладів науки, освіти, охорони здоров`я, фізичної культури, спорту тощо.

На думку М.ТОМЕНКА, зміна адміністративно-територіального устрою Києва - це предмет навіть не громадських слухань, а питання місцевого референдуму.

«Якщо київська влада переконана, що зменшення районів в столиці – це проект на благо киян, вона має піти на процедуру фахового обговорення та прийняття остаточного рішення через місцевий референдум, не оминаючи думку мешканців столиці у цьому питанні», - зазначив народний депутат.