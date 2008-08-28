Шандра заспокоїв: вибухи під Лозовою менш небезпечні, ніж у Новобогданівці

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА заявив, що пожежа і вибухи на складах боєприпасів у місті Лозова Харківської області менш небезпечні ніж ті, що відбувалися на 271-й артилерійській базі Міністерства оборони поблизу села Новобогданівка Запорізької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, керівник МНС зазначив, що у даний час на арсеналі в Лозовій працюють 380 рятувальників і 81 одиниця техніки МНС.

Окрім цього, він нагадав, що в небезпечній зоні відключено газопостачання.

Як повідомляв УНІАН, пожежа і вибухи снарядів на складах боєприпасів 275-ї артилерійської бази під Новобогданівкою Запорізької області відбувалися за останні чотири роки тричі: у травні 2004 року, липні 2005 року і в серпні 2006 року. В результаті НП загинуло 5 чоловік, поранення різних ступенів одержали більш як 10.