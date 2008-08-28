Лавров вважає, що санкції ЄС – плід хворої уяви

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вельми жорстко відповів на заяву глави зовнішньополітичного відомства Франції про те, що ЄС готовий обговорити можливі санкції проти РФ на саміті 1 вересня в Брюсселі.

С.Лавров нагадав, що раніше його французький колега також говорив про те, що Росія має намір після подій в Грузії атакувати Україну і Молдавію. На думку російського міністра, ці ідеї, так само як і ідея про санкції, не більше ніж плід "хворої уяви", передає Reuters.

Свою заяву російський міністр зробив в Душанбе, де у четвер проходив саміт країн-учасниць Шанхайської організації співпраці.

РБК