Лавров вважає, що санкції ЄС – плід хворої уяви
15:42, 28 серпня 2008Політика
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Міністр критикує французького колегу
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вельми жорстко відповів на заяву глави зовнішньополітичного відомства Франції про те, що ЄС готовий обговорити можливі санкції проти РФ на саміті 1 вересня в Брюсселі.
С.Лавров нагадав, що раніше його французький колега також говорив про те, що Росія має намір після подій в Грузії атакувати Україну і Молдавію. На думку російського міністра, ці ідеї, так само як і ідея про санкції, не більше ніж плід "хворої уяви", передає Reuters.
Свою заяву російський міністр зробив в Душанбе, де у четвер проходив саміт країн-учасниць Шанхайської організації співпраці.
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