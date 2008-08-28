У Литвина придумали, як "знищити" подвійне громадянство

Депутати фракції Блоку Литвина у Верховній Раді України пропонують посилити вимоги щодо набуття українського громадянства і доручити Службі безпеки України перевірити громадянство посадових осіб держави й органів місцевого самоврядування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата ВР від Блоку Литвина Олега ЗАРУБІНСЬКОГО, з цією метою народними депутатами О.ЗАРУБІНСЬКИМ і Миколою РУДЧЕНКОМ внесено до ВР законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про громадянство України” (щодо усунення колізій, які дозволяють подвійне громадянство).

У своїй законодавчій ініціативі автори виходять із необхідності реалізувати вимогу Конституції України щодо єдиного громадянства і того, що подвійне громадянство, по-перше, гальмує процес формування спільних цінностей і єдності українського народу, а по-друге, дозволяє уникати кримінальної відповідальності за злочини перед суспільством.