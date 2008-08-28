Перша група дітей з постраждалих сіл Грузії прибула до Криму

Перша група дітей з постраждалих сіл Грузії прибула на відпочинок до Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, в аеропорту Сімферополя їх зустрічав міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, сьогодні з Тбіліського міжнародного аеропорту до Сімферополя українським літаком Як-42 було відправлено понад 100 грузинських дітей з постраждалих у зоні конфлікту населених пунктів Цхінвальського регіону: Курта, Ередві, Тамарашені, Дзарцемі, Кехві, Авневі, Анабемі.

Діти пройдуть курс оздоровлення в дитячому медично-реабілітаційному центрі "Меркурій" кримського курорту Євпаторія.

Сьогодні о 17.30 з Тбілісі на відпочинок до Криму вилетить друга група у складі також понад 100 дітей – біженців із зони конфлікту.

Відповідно до рішення уряду України, в рамках надання гуманітарної допомоги постраждалим в зоні конфлікту оздоровлення в Україні пройдуть більш ніж 200 грузинських дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, грузинських дітей привітав Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

У своєму привітанні він зазначив, що “український народ з відкритим серцем приймає вас на сонячному Кримському узбережжі. Це вияв щирої дружби і солідарності з незалежною і гордою Грузією, яка потерпіла від жорстокої і безглуздої війни. Ми зробимо все від нас залежне, щоб ви відчували: в Україні ви серед рідних і близьких людей”.

Президент побажав дітям гарно відпочити в Євпаторії, а також міцного здоров`я, щастя й радості, впевненості у завтрашньому дні, віри в себе і свій непереможний народ.