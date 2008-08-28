Кримський осередок ПР просить визнати Південну Осетію й Абхазію

Рада Кримської республіканської організації Партії регіонів звертається до депутатської фракції «регіоналів» у Верховній Раді України з проханням внести законопроект про визнання незалежності Республіки Південна Осетія та Республіки Абхазія.

Про це сказано в заяві кримських «регіоналів», текст якої передано УНІАН.

Рада Кримської організації Партії регіонів також заявляє про підтримку позиції лідера партії Віктора ЯНУКОВИЧА, який заявив, що Україна повинна визнати незалежність народів Південної Осетії й Абхазії.

Кримські активісти Партії регіонів висловлюють «солідарність і підтримку народам Республіки Абхазія та Республіки Південна Осетія в їхній боротьбі за незалежність».

«Визнання Російської Федерації цих суверенних держав є підтвердженням непорушності міжнародного права – права народів на самовизначення як фундаментального демократичного принципу. Прецедент у Косово та визнання незалежності краю десятками держав сприяли оголошенню народами Південної Осетії й Абхазії про свій суверенітет. У відносинах між країнами не може бути подвійних стандартів, як це намагаються нав`язати світовій спільноті лідери Сполучених Штатів Америки і деяких європейських держав», - сказано в заяві.