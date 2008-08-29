Тимошенко прибула до Луганської області

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула з одноденною робочою поїздкою до Луганської області, де візьме участь в урочистостях в рамках святкування Дня шахтаря.

Як передає кореспондент УНІАН, під час візиту глава уряду планує ознайомитися з роботою орендного підприємства «Шахта ім. Газети «Известия» державного підприємства «Донбасантрацит», а також взяти участь в урочистому мітингу з приводу введення в експлуатацію повітряподавального стовбура на шахті.

Крім того, згідно з програмою перебування в Луганській області, прем`єр візьме участь в урочистих зборах з нагоди Дня шахтаря, а також в урочистому прийомі на честь видатних шахтарів України.

Після цього, о 16.50 Ю.ТИМОШЕНКО виступить у прямому ефірі телепрограми «Позиція» Луганської обласної державної телерадіокомпанії.

Також прем`єр-міністр візьме участь в святковому концерті з нагоди Дня шахтаря на стадіоні «Авангард» і виступить перед жителями Луганська на Площі героїв Великої Вітчизняної війни о 20.30.

Планується, що о 22.55 глава уряду повернеться до Києва.