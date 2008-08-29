Симоненко побачив у вибухах боєприпасів грузинський слід

Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО вважає, що Верховна Рада України має негайно прийняти рішення про відставку Володимира ШАНДРИ з посади міністра з надзвичайних ситуацій. Про це йдеться в заяві прес-служби КПУ, розміщеній на партійному сайті.

Як зазначається в заяві, П.СИМОНЕНКО наголосив, що “безпорадність міністра з надзвичайних ситуацій під час паводку на Західній Україні, відсутність будь-яких дієвих кроків щодо організації системи попередження надзвичайних ситуацій та оповіщення населення, відсутність планів евакуації в разі виникнення НС та необхідної техніки для здійснення рятувальних заходів, вимагає від Верховної Ради негайно відправити В.ШАНДРУ у відставку”.

Лідер КПУ також зазначив, що “чергова пожежа на складі боєприпасів, тепер вже у Харківський області, знов якимось “дивним чином” збіглася у часі із звинуваченнями В.ЮЩЕНКА та його оточення у незаконних поставках військової техніки, зброї та боєприпасів, а також підготовкою до створення спеціальної слідчої комісії Верховної Ради України з цього питання та фінансової перевірки всіх структур, які причетні до торгівлі зброєю”. Він вважає, що “саме підлеглі ЮЩЕНКА і він особисто, зробили найвагоміший внесок у підготовку військової агресії націоналістичного режиму СААКАШВІЛІ проти народу Південної Осетії, незаконно поставляючи зброю до Грузії”.

П.СИМОНЕНКО вважає, що “пожежею на військових складах на Харківщині, режим ЮЩЕНКА просто замітає сліди своєї незаконної діяльності, як це робилось і раніше на військових складах в Новобогданівці та Олександрівці, коли готувалися масштабні перевірки за фактами незаконної торгівлі зброєю, в тому числі і до тієї ж Грузії”.