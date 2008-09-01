Балога бачить загрозу нової тріщини

Вже протягом перших сесійних засідань Верховної Ради по завершенні канікул нинішня парламентська більшість має продемонструвати суспільству свою здатність до продуктивної роботи. Виходячи з того, що можливості коаліції для ефективної законотворчості були сильно ослаблені, їй потрібно практичними діями відновити результативність у прийнятті необхідних для держави рішень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, таку позицію щодо розвитку ситуації в парламенті на ближчу перспективу сьогодні висловив глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА.

Він припустив, що очікуваний розгляд у сесійній залі актуальних і складних питань - від становища на Кавказі та його впливу на Україну до Державного бюджету наступного року - посилить загальний конфліктний потенціал цього складу Ради. На його думку, нестійку єдність більшості можуть підточити і принципові протиріччя між її учасниками щодо низки резонансних проблем, зокрема, ролі Росії у подіях в Грузії. «Оскільки лідер БЮТ, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО своєю аморфною, законспірованою позицією щодо грузинського конфлікту фактично грає на руку Росії, такий крен у бік Москви зовсім не влаштовує патріотично налаштованих депутатів із блоку «Наша Україна - Народна самооборона». Це може утворити нову тріщину на корпусі коаліції», - вважає В.БАЛОГА.

За його оцінками, за вісім місяців існування коаліція змогла записати у свій залік усього кілька прийнятих законів, частина з яких (наприклад, про Державний бюджет) дісталася у спадок від попереднього складу Ради, деякі (щодо Статуту ГУАМ чи вступу в СОТ) випливали з міжнародних відносин України і тому не є продуктом зусиль більшості, а окремі, як Закон про Кабінет міністрів, ухвалені внаслідок наполегливого спонукання з боку Президента Віктора ЮЩЕНКА. Однак, зауважив В.БАЛОГА, більшість так і не змогла розгорнути самостійну законотворчу активність на виконання власних передвиборчих зобов`язань. Більше того, поведінка однієї з фракцій коаліції, а саме БЮТ, вказує на те, що послідовне і неухильне дотримання коаліційної угоди явно не входило в її плани.

Керівник президентського Секретаріату нагадав, що донині не прийнято пакет першочергових законопроектів, передбачених угодою про створення коаліції демократичних сил. “Натомість перші позиції в діяльності БЮТ - найчисельнішої фракції більшості - ледь не з перших днів після її формування зайняли питання корпоративного інтересу, політичної кон`юнктури та фінансової вигоди. Одразу ж розгорнулася запекла боротьба за владу, важелі управління економікою, сировинні ринки, власність. Значні зусилля БЮТ спрямував на проштовхування, всупереч Конституції, своїх ставлеників на важливі державні посади. Були зроблені безпрецедентні спроби експрес-приватизації стратегічних підприємств на шкоду національним інтересам”, - зазначив він.

“Лише завдяки принциповій позиції Президента, який вимагав чіткого дотримання коаліційної угоди, було прийнято Закон «Про Кабінет міністрів України». У відповідь БЮТ одноосібно, без будь-якого погодження зі своїм партнером по коаліції блоком «Наша Україна - Народна самооборона», почав готувати зміни до Конституції, які перерозподіляли владні повноваження на користь уряду. Автором конституційного законопроекту виступив одіозний «посланець минулого» В.МЕДВЕДЧУК, а напарником для внесення змін до Основного Закону було визначено опозиційну Партію регіонів. Отже, не криючись, БЮТ спробував зруйнувати існуючий конституційний порядок задля досягнення власного домінування у владі та на політичній арені країни”, - зауважив В.БАЛОГА.

Головну причину невиконання коаліційної угоди В.БАЛОГА вбачає в тому, що її положення йдуть урозріз із амбіціями та планами БЮТ і її лідера. Цей розрив, зокрема, пояснює і той факт, що нерідко союзниками цієї політичної сили ставали позакоаліційні фракції.

«При необхідності прийняття рішень, вигідних винятково БЮТ, із добором спільників не були особливо прискіпливі. Чим частіше у тандемі з БЮТ виступали комуністи, тим очевиднішим було ігнорування «НУ-НС». Доходило до того, що фракція блоку «Наша Україна - Народна самооборона» публічно вимагала у свого партнера по коаліції пояснень щодо його дій чи позиції з важливих питань. Отже, єдність більшості потребує інтенсивної терапії. Зрештою, і Ю.ТИМОШЕНКО фактично визнала існування кризових явищ всередині коаліції, нещодавно заявивши про те, наскільки важко дається кожне голосування в парламенті. Більше того, окремі народні депутати з фракції БЮТ визнають реальність близького переформатування коаліції, коли Кабмін під керівництвом Ю.ТИМОШЕНКО діятиме в тандемі з ситуативною більшістю аж до виборів Президента», - зазначив він.

Глава Секретаріату відзначив, що давні, серйозні внутрішні проблеми в коаліції стали причиною виходу з неї двох народних депутатів. За його словами, “судячи з їхніх офіційних заяв, у діяльності БЮТ є велика корупційна складова, що різко дисонує з проголошеними коаліцією гаслами про боротьбу з корупцією. Зрештою, і невиконання коаліційної угоди з корисливих і корпоративних мотивів так само має всі ознаки політичної корупції. Окрім того, чисельне скорочення більшості значно ускладнює результативне голосування, що було наочно продемонстровано на минулій сесії Верховної Ради”.

В.БАЛОГА констатував, що коаліція не змогла адекватно відреагувати на внутрішні негативні тенденції. Фракція блоку «Наша Україна - Народна самооборона» майже нічого не протиставила егоїстичній позиції БЮТ, що в підсумку лише посилило автономність у діяльності цієї політичної сили. «БЮТ прагне побудувати більшість, в якій сама ж і домінуватиме, не граючи в демократію та не витрачаючи час навіть на створення видимості дискусії. Саме тому коаліцію дуже часто трясло від внутрішніх конфліктів», - зазначив В.БАЛОГА.

За висновком глави Секретаріату Президента, коаліція з обмеженою працездатністю підриває можливості для втілення пріоритетних державних програм, а отже, створює ризики у сфері національних інтересів. Крім того, це формує сприятливе середовище для виникнення різного роду деформацій як у політичній системі, так і в суспільному житті. «Подальша консервація такого стану справ - неприпустима. Потрібні негайні рішення, які змінять ситуацію неправди, бездіяльності та корупції. Ці рішення потрібні, у першу чергу, суспільству і країні, які не можуть жити з напівспроможною владою», - упевнений він.

На переконання В.БАЛОГИ, існує три шляхи виходу із ситуації, що склалася на сьогодні у парламенті. “Насамперед, більшість має повернутися до виконання коаліційної угоди згідно з передбаченою в цьому документі послідовністю кроків і рішень. Лише неухильне дотримання взятих перед виборами зобов`язань на засадах рівноправного партнерства між учасниками коаліції дає надію на відновлення її стартових кондицій”, - висловив думку В.БАЛОГА.

При цьому він припустив: “У разі, якщо такі можливості будуть зруйновані, тоді постає питання про можливість формування нової більшості, де неодмінними учасниками мають бути дві з трьох найчисельніших фракцій - Партії регіонів, БЮТ і «НУ-НС». «Неодноразові спільні дії «бютівців» і «регіоналів» дають підстави для припущення, що союз БЮТ і ПР - зовсім не утопічний. Нехай нова коаліція буде й у такій конфігурації - головне, щоб у владу повернулися, нарешті, спокій і злагоджена робота уряду та парламенту. Якщо ж більшість у Верховній Раді не утвориться, то це означатиме парламентську кризу, єдино можливим виходом із якої є дострокові вибори», - сказав В.БАЛОГА.