Регіонали дорікають Огризку Далласом

Народний депутат України Василь КИСЕЛЬОВ (фракція Партії регіонів) вважає, що Володимира ОГРИЗКА потрібно звільнити з посади міністра закордонних справ України через політику, яку проводить МЗС.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН.

«Зовнішня політика, яку проводить МЗС, не може далі продовжуватись», – заявив депутат.

На його думку, така політика призведе до того, що «Україна буде поставлена на коліна, знищена економічно».

За словами В.КИСЕЛЬОВА, однією з основних причин, через які В.ОГРИЗКО має піти у відставку, є те, що МЗС України не надіслало ноту протесту і не заборонило американському кораблю «Даллас» зайти в український порт.

Він нагадав, що, згідно з українським законодавством, корабель, зокрема, країни НАТО, перше ніж зайти в український порт, має отримати дозвіл на це від парламенту України.

«Ми не можемо тримати такого міністра, який першим прокричав, що треба підтримати незалежність Косово, а потім першим прокричав, що не треба підтримувати незалежність Південної Осетії і Абхазії. Це подвійні стандарти», – сказав В.КИСЕЛЬОВ.

Він підкреслив, що його ініціатива про відставку В.ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ – це позиція фракції Партії регіонів. Депутат також зазначив, що переговори із фракцією БЮТ на цю тему не велися, при цьому він додав: “Вони не можуть не розуміти до чого веде діяльність МЗС, і ми сподіваємось, що вони підтримають нашу пропозицію”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Верховній Раді України був зареєстрований проект постанови про звільнення Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України. Ініціатором проекту постанови виступив В.КИСЕЛЬОВ (фракція Партії регіонів).

Сторожовий корабель берегової охорони США «Даллас», який 1 вересня, після доставки гуманітарних вантажів до Грузії, побував у Севастополі з одноденним робочим візитом. Захід до Севастополя американські моряки використали для поповнення запасів води і продуктів харчування, а також відпочинку особового складу.

Як наголосив перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН, візит корабля до Севастополя носив технічний характер і, відповідно до угоди між прикордонними відомствами України і США, був запланований ще на початку липня цього року, «коли ніякого кавказького конфлікту ще не було».

«Це така практика регулярної співпраці флотів або прикордонних сил, але оскільки візит корабля припав на період після відомих подій на Кавказі, то корабель як би паралельно виконав доручення зі свого боку – доставив до Батумі гуманітарні вантажі», – сказав В.КАЗАРІН.

«Міська адміністрація і Севастополь не мають до цього візиту ніякого відношення, тому що рішення про цей візит ухвалювалося на рівні керівних органів прикордонних служб Америки і України», – зазначив В.КАЗАРІН.