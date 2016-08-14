Втікач Онищенко зібрався позиватись до Євросуду з прав людини

Депутат стверджує, що прокуратура і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) не зв'язувалися з ним. Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Ні, зі мною ніхто не зв'язувався, я думаю, їм це особливо не потрібно, так як у нас сьогодні і антикорупційна прокуратура, і прокуратура займаються дискредитацією мого іміджу і тому не проводять будь-які правомірні дії", - заявив Онищенко.

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Також Онищенко повідомив, що поки не просив про надання політичного притулку у Великій Британії.

"Я поки нічого не прошу, а перебуваю тут за посвідкою на проживання. Якщо буде чинитися тиск і прийде екстрадиція на мене, коли буде перший суд по екстрадиції, тоді я буду просити політичний притулок тут", - сказав він.

Крім того, депутат стверджує, що не переховується від слідства.

«Я ніде не ховаюся... У них є мої адреси, мої телефони, мої адвокати. Якщо вони дійсно хочуть проводити чесні слідчі експерименти - я завжди доступний для спілкування з ними», - стверджує він.

За словами Онищенка, адвокати повідомили його дані керівнику Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницькому.

За його словами, у справі проти нього є дві складові – політична та економічна і має намір звернутися до Європейського суду з прав людини.

"У мене є стовідсоткові докази політичного підгрунтя всього цього, і, враховуючи, що в Україні про це просто ніхто не буде чути, розраховувати на якесь справедливе рішення у мене там не будуть. Тому я вирішив це робити через Європейський суд, через який я зможу довести, що це справа політична і добитися якихось результатів", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у червні НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке завдало державі збитків у розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування».

Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Але до того він, користуючись депутатською недоторканністю, виїхав з України.

НАБУ двічі викликало його на допит як підозрюваного, проте він жодного разу не з’явився.

9 серпня Солом’янський районний суд Києва дозволив затримати депутата Онищенка з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

10 серпня Онищенка було оголошено у всеукраїнський розшук.

Також Україна передала в Інтерпол матеріали по оголошенню Онищенка у міжнародний розшук.