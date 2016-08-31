Кабмін розширив санкції щодо причетних до підтримки тероризму в Україні

Про це в ході брифінгу в уряді сказав перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.

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«Сьогодні Кабмін схвалив пропозиції щодо продовження і розширення персональних економічних та інших обмежувальних заходів і санкцій щодо громадян, які підтримують або фінансують тероризм, - сказав Кубів. - Ми продовжили санкції щодо 388 фізосіб і 105 юридичних осіб. І ми розширили перелік фізосіб і юросіб, проти яких пропонується застосувати санкції, на 259 осіб і 46 юросіб».

Раніше Кабмін ухвалив постанову про затвердження порядку визнання Україною міжнародних санкцій, згідно з міжнародними договорами України або рішенням міждержавних об'єднань міжурядових організацій, а також іноземних держав про заморожування активів певних осіб або обмеження доступу до них.

Політика персональних і корпоративних санкцій застосовується українською владою з 2014 року у відповідь на агресію Росії проти України. Санкції затверджуються Радою нацбезпеки і оборони і закріплюються Указом президента України.