У ПР підрахували, коли можна й коли не можна розпускати ВР

У політиків давно увійшло у звичку всякий раз «гнути» правові норми, пристосовуючи їх до потреб поточного дня – або години. Так заявив регіонал Сергій Ківалов, коментуючи УНІАН можливі (за даними різних джерел) терміни розпуску Верховної Ради.

Глава комітету ВР з питань правосуддя обурився «самопальними» пророцтвами: то вони оголошують датою розпуску парламенту 3 жовтня, а нові вибори готують на грудень. То «міняють гнів на милість» - переносять розпуск ВР на 16 жовтня.

«А щоб час йшов швидше, - додав Ківалов, - придумали свій, особливий календар. Де в місяці не 30 днів, а 29». Тільки так, вважає нардеп, можна було отримати дату виникнення права на розпуск парламенту 16 жовтня.

Юридичне «обгрунтування» цих дат викликало не менше обурення нардепа. Пропагандисти виборів, вважає він, просто переступили через дві норми Конституції - статті 82 і 90.

«По-перше, стаття 90 Конституції забороняє перетворювати вибори парламенту на щомісячні, - заявив Ківалов. - Нинішній парламент, обраний на дострокових виборах, не можна розпускати як мінімум рік після обрання, цей термін закінчиться тільки 14 листопада 2008 року. Відлік ведеться з 15 листопада минулого року, коли ЦВК своєю Ухвалою №562 зареєструвала 300-го народного депутата, що означало, згідно статті 82 Конституції, обрання Верховної Ради».

Отже Президент отримає право припинити повноваження парламенту не раніше 15 листопада. Якщо він розпустить парламент того ж дня, то вибори зобов`язаний буде призначити протягом двох місяців. Але призначити вибори мало, їх треба ще організувати.

Попередні дострокові вибори, як відомо, призначалися 27 травня, а відбулися тільки 30 вересня. «На цей раз Президентові ще складніше: вступив в силу закон про реєстр виборців, - нагадав Ківалов, - який вимагає за два місяці до будь-яких виборів видати повну електронну копію реєстру представникам політичних партій. А передавати поки нічого. У ЦВК говорять, що встигнуть не раніше 15 грудня. Тобто, з урахуванням вимоги нового Закону, вибори можна буде призначити не раніше 15 лютого. Але, за Конституцією, з моменту розпуску Парламенту до дня виборів повинен пройти не більше двох місяців. Тобто, навіть 15 листопада Парламент не можна буде розпускати. Тільки 17 грудня».