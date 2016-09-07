ЄС продовжить ще на півроку санкції проти Росії

Як передає власний кореспонденту УНІАН у Брюсселі, про це повідомили в Раді ЄС.

«COREPER (Комітет постійних представників) підтвердив намір Ради продовжити на шість місяців застосування запобіжних заходів за дії, спрямовані проти української територіальної цілісності, суверенітету та незалежності (до 15 березня)», - йдеться у повідомленні.

В повідомленні також зазначається, що санкції стосуються замороження активів та заборони на в’їзд в ЄС для 146 осіб та 37 компаній.

Це рішення має ще бути формально затверджено Радою ЄС.

«Очікується, що це буде зроблено письмовою процедурою. Дата ще не визначена, але законодавчий акт має бути ухвалений до 15 вересня», - уточнили в Раді.

Рішення також має бути публіковано в Офіційному журналі.

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Як повідомляв УНІАН, 9 березня Євросоюз продовжив ще на півроку санкції, застосовані 17 березня 2014 року Радою ЄС до фізичних та юридичних осіб за «дії, які підривають чи погрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України».

Серед них - так званий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов, інші так звані посадовці Криму і Севастополя, лідери терористів Денис Пушилін, Андрій Пургін, Олександр Бородай, Арсеній Павлов (Моторола) та Ігор Гіркін, екс-народний депутат Олег Царьов. Всього у списку 146 осіб.

Серед компаній – порти Феодосії, Севастополя, Керчі, так звана «народна міліція Донбасу», санаторій «Нижня Ореанда», національне виробничо-аграрне об’єднання «Массандра», Національний інститут винограду та вина «Магарач» та Російський національний комерційний банк. Всього у списку 37 компаній.