МЗС прийняло копії вірчих грамот від нового посла Естонії

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Зазначається, що заступник міністра високо оцінила стан українсько-естонських двосторонніх відносин та особливо подякувала естонській стороні за вагому гуманітарну допомогу в лікуванні та реабілітації українських військовослужбовців, які постраждали в зоні АТО.

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«Посол Естонії наголосив на важливості збереження санкцій проти Росії як країни, що порушила міжнародне право. У цьому плані він висловився за продовження роботи з протидії російській пропаганді в Євросоюзі, зазначивши, що його країна й надалі привертатиме увагу до військової агресії Москви проти України», - йдеться в повідомленні.