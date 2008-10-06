Ющенко дякує британській Консервативній партії за підтримку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дякує Консервативній партії Великої Британії за підтримку стратегічного курсу України на євроінтеграцію. Про це Президент України заявив у Лондоні під час зустрічі з лідером Консервативної партії Великої Британії Девідом КАМЕРОНОМ.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО високо оцінив підтримку з боку Великої Британії європейських прагнень України. «Ми вдячні Консервативній партії за розуміння ситуації щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України і за ті кроки, що були вжиті задля підтримки нашого стратегічного курсу», - сказав Президент.

У свою чергу, лідер консерваторів Д.КАМЕРОН висловив однозначну підтримку європейським прагненням України і підтвердив підтримку з боку Великої Британії курсу інтеграції України до євроатлантичних структур.

Глава Української держави подякував парламенту Великої Британії за ті кроки, що вживаються ним з метою вшанування пам`яті жертв Голодомору в Україні у 1932-33 рр. Зокрема, він висловив слова подяки усім депутатам-консерваторам, які підтримали відповідну заяву у Палаті Громад Парламенту Великої Британії, ініційовану Багатопартійною парламентською групою у зв`язках з Україною у березні 2007 р.

Як повідомляє прес-служба Президента, наприкінці квітня у Палаті громад за ініціативи представника Консервативної партії було організовано дебати щодо України, за підсумками яких Україну було вперше визначено як стратегічного партнера Великої Британії. Такий статус українсько-британських відносин було закріплено у Спільній декларації за підсумками зустрічі Президента України В.ЮЩЕНКА з Прем`єр-міністром Великої Британії Г.БРАУНОМ 15 травня ц.р.

На цьому Президент України завершив робочий візит до Великої Британії і повертається до Києва.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Лондоні В.ЮЩЕНКО провів зустрічі з прем`єр-міністром Великої Британії Гордоном БРАУНОМ та міністром закордонних справ Девідом МІЛІБЕНДОМ. Глава Української держави обговорив з ними питання подальшої інтеграції до Євросоюзу, приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО, аспекти подальших спільних дій з метою недопущення ескалації нових конфліктів у Кавказькому регіоні з урахуванням останніх подій в Грузії.

Ключовими пунктами українсько-британських переговорів стали питання співпраці у торговельно-економічній та енергетичній сферах, реалізація масштабних інвестиційних проектів.