Єльченко - генсеку ООН: спостерігачів на російських псевдовиборах у Криму чекають кримінальні справи

Про це повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко в ході розмови з Генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном, повідомляє українська місія в Twitter.

"Єльченко - Генсеку ООН: вибори в Держдуму Росії в Криму незаконні, для спостерігачів - кримінальна відповідальність", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня мають відбутися вибори до Держдуми РФ. Виборча кампанія триває і на території Криму, окупованого Росією навесні 2014 року.

РФ заявила про намір відкрити в своїх диппредставництвах в Києві, Львові, Одесі та Харкові чотири виборчі дільниці.

8 вересня Верховна Рада України прийняла постанову, в якій закликала парламентів іноземних держав, парламентські асамблеї та міжнародні організації утриматися від участі у спостереженні за ходом незаконних парламентських виборів в окупованому Криму, а також ні за яких обставин не визнавати їхні результати.

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10 вересня президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну повідомити владу РФ про неможливість проведення виборів у Держдуму на території України. МЗС України висловив протест з приводу намірів провести вибори в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим і Севастополі.

Також в МЗС заявили, що у зв'язку з цим проведення виборів в приміщеннях дипломатичних і консульських представництв Росії є неможливим. У МЗС зазначили, що голосування в російських диппредставництвах можливе виключно після відмови від проведення виборів на окупованих територіях України, а також після виключення зі списків кандидатів у депутати від російських партій, включених в регіональні групи, які охоплюють тимчасово окуповані території України.