Луценко: Екс-голова Київської ОДА написав заяву на звільнення, знаючи, що може бути пійманий на хабарі

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю «24 каналу».

«Київський губернатор знайшовся в Києво-Печерській Лаврі і, наскільки я розумію, вдома. До нього безумовно є питання», - заявив він.

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«Я думаю, що він відчув, що ми йдемо за ним і написав заяву про звільнення і вже в момент, коли мав відбутися акт хабарництва, він йшов на прес-конференцію із заявою про відставку. Тому хабар, на жаль, взяв не він, а інша особа і від показів цієї особи залежить багато що в долі колишнього губернатора», - заявив він.

«Є заява самої потерпілої, з якої вимагали кошти і якщо це визнає і заступник, який може надасть якісь покази, тоді і в екс-губернатора будуть проблеми», - додав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що 9 вересня було затримано заступника голови Київської облдержадміністрації Ігоря Любка, який вимагав та отримав 200 тис. грн хабара.

"За версією слідства, Любко спільно із губернатором Мельничуком місяць тому отримали непідтверджену інформацію відносно того, що керівником департаменту АПК області виплачено суму в розмірі 15 млн грн фермерам у якості компенсації за бюджетною програмою. Оскільки, по їхньому розумінню, така сума без "відкату" виплачена бути не могла, почали вимагати частину коштів, які начебто отримала зазначена керівниця департаменту, погрожуючи звільненням. У подальшому остання знайшла інше місце роботи, про що повідомила керівників", - зазначив Аваков.

Президент України Петро Порошенко своїм указом від 9 вересня звільнив Максима Мельничука з посади голови Київської ОДА згідно з поданою ним заявою.