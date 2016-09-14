У Авакова прокоментували відкриття справи проти нього

Про це в коментарі телеканалу "112 Україна" заявив радник глави МВС Зорян Шкіряк.

"Мені невідомо, про яку справу говорив генпрокурор. Я не знаю, чому це - головна подія дня. Всі повинні усвідомлювати, що всі рівні перед законом і міністр у тому числі. Міністр Аваков - також громадянин України. За будь заявою справа вноситься до ЄРДР. Прокуратура повинна буде внести цю справу до ЄРДР. Ніякої сенсації і нічого екстраординарного не відбулося. Я можу заспокоїти і російську пропаганду, яка з самого ранку мало не радіє, і ту частину українського політикуму, яка сьогодні намагатиметься махати прапорами. Ніяких проблем я не бачу", - сказав Шкіряк.

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"Міністр внутрішніх справ залишатиметься на своїй посаді", - зазначив Шкіряк.

Нагадаємо, напередодні генпрокурор Юрій Луценко заявив про відкриття кримінального провадження проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова після звернення голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Раніше Шабунін заявив, що Аваков не повідомив про конфлікт інтересів у розслідуванні щодо народного депутата Ігоря Котвіцького, яке веде МВС, що і стало підставою для прохання призначити службове розслідування щодо чиновника. Котвіцького підозрюють у тому, що він вивів в офшор 40 мільйонів доларів. Інший нардеп Сергій Лещенко тоді заявив, що в цьому замішаний Аваков, який, в свою чергу, звинувачення спростував.