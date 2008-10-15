Експерти намагаються переконати Берлін у доцільності України в НАТО

Цими днями в німецькій столиці українські експерти намагаються переконати офіційний Берлін у доцільності вступу України до НАТО. Такі заходи відбуваються в рамках ініційованого українською громадськістю проекту «Політичний діалог «Україна-Німеччина».

Голова фонду «Суспільство» Олег Рибачук переконаний, що нинішня політична криза в Україні надає цьому проекту особливої ваги. «У ньому беруть участь не політики, а незалежні експерти. Тому важливість такого діалогу, напевно, значно більша, аніж якби в Україні все було б нормально», - зазначив Рибачук. За словами іншого учасника діалогу, професора Володимира Дубовика, німецькі співрозмовники дуже критично ставляться до можливості просування України до НАТО: «Вони вважають, що ми ще не виконали свого домашнього завдання і що в Україні ще не консолідована суспільна думка». Тому на зустрічі багато йшлося про те, які реальні настрої серед населення панують щодо НАТО. Українська сторона піднімала питання щодо ролі Росії в цьому. На думку Рибачука, Німеччина не хоче ускладнень з Москвою, а нові вибори в Україні – лише привід для того, щоб не підтримувати план з надання Україні перспективи членства в НАТО.

Німецька хвиля