Комітет Європарламенту проголосує доповідь про безвізовий режим для України без обговорення

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили сьогодні у Комітеті ЄП.

«Спочатку будуть проголосовані поправки, потім доповідь в цілому, і потім буде голосування мандату на переговори між інституціями», - зазначили в Комітеті.

Очікується, що голосування "української доповіді" пройде за «грузинським сценарієм», коли поправки, спрямовані на те, щоб відхилити пропозицію Європейської комісії надати Грузії безвізовий режим, не знайшли необхідної кількості голосів, а сама доповідь була підтримана 44-ма голосами проти 5.

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Як повідомлялося, поправки як до «грузинської», так і до «української доповіді» були внесені депутатами Європарламенту антиєвропейського, націоналістичного спрямування, зокрема, Беатрікс фон Шторх (Німеччина, група Європа свободи та прямої демократії).

Після того, як доповідь та мандат на переговори буде схвалена, Європарламент повинен затвердити склад переговорної команди, яка буде брати участь у переговорах з Європейською комісією та Європейською радою.

Очолить команду з шести представників Європарламенту голова Комітету Клод Мораес (група Альянсу прогресивних соціалістів та демократів, Велика Британія), а до її складу увійде доповідач Марія Габріель (група європейських народників, Болгарія).

Як повідомлялося, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала усі критерії у рамках Плану дій з візової лібералізації.