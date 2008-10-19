Симоненко пропонує Януковичу і Литвину «Брестський мир»

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО виступає за формування лівоцентристської коаліції у складі КПУ, Партії регіонів і Блоку Литвина, у разі проведення дострокових виборів.

Про це він сказав, виступаючи на позачерговому, 43-му з`їзді КПУ, який проходить сьогодні в Києві.

За словами П.СИМОНЕНКА, «аморфність парламентської влади, нездатність сформувати ефективний уряд» може відкрити шлях «для встановлення одноосібної диктатури націоналіста ЮЩЕНКА».

Він підкреслив, що в таких умовах формування лівоцентристської коаліції, у разі дострокових виборів, за участю КПУ, Партії регіонів і Блоку Литвина може бути «своєрідним внутрішньополітичним Брестським миром».

П.СИМОНЕНКО підкреслив, що головне завдання такої коаліції – не допустити «олігархічної диктатури і нової хвилі націоналізму». Він не виключає, що це може бути «важким компромісом».

За його словами, досвід 2007 року, коли КПУ входила в коаліцію з Партією регіонів, показує, що «в Партії регіонів часто дворушничали, грали в чотири руки». П.СИМОНЕНКО підкреслив, що великий бізнес «завжди захищає свій інтерес».

“Немає послідовної лінії і у Блоку Литвина – хитання зліва направо і навпаки, загравання з помаранчевою владою», - сказав П.СИМОНЕНКО.

У той же час, лідер КПУ зазначив, що «все це нам відомо, але не можна допустити, щоб помаранчеві знову взяли реванш і разом із великим капіталом і центристським болотом відновили ліберальний і євроатлантичний курс».

П.СИМОНЕНКО закликав партійців працювати на дострокових виборах так, щоб набрати більше відсотків голосів виборців, ніж у попередній парламентській кампанії.