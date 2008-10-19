Богатирьову назвали «Людиною-легендою»

18 жовтня 2008 року в Українському домі відбулася урочиста церемонія нагородження лауреатів премій «Український Національний Олімп», «Український Будівельний Олімп» та «Український Фінансовий Олімп».

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті українських премій, секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА отримала премію «Український Національний Олімп» у номінації «Людина-легенда» за вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я. Як зазначається у повідомленні, у 2006 році цією нагородою був відзначений голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ, а у 2007 році - голова Київської обласної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО.

Переможцем премії «Український Національний Олімп» у номінації «Оригінальний стиль виконання» стала Світлана ЛОБОДА.

Символи професійного визнання – бронзові статуетки, золоті значки, почесні дипломи - отримали близько 40 компаній, які працюють у фінансовій та будівельній галузях.

Серед гостей церемонії були відомі бізнесмени, журналісти, представники дипломатичних кіл та державних установ.

Як нагадали у Секретаріаті українських премій, українські професійні премії, що з’явилися в Україні на початку 2005 року, присуджуються державним, громадським та політичним діячам, керівникам підприємств та організацій усіх форм власності, які зробили вагомий особистий внесок в економічний, соціальний і духовний розвиток українського суспільства.