«Юща под нож, УПА – на кол!» - у Москві пройшла акція юних євразійців

Дев`ять активістів Євразійського союзу молоді провели пікет перед посольством України в Російській Федерації. Акція присвячена річниці акту наруги над державними символами України на горі Говерла.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції виступали під прапорами ЄСМ і тримали в руках плакати «Слава Украине – героям слава» и «Юща под нож, УПА – на кол!».

Окрім цього учасники пікету вигукували гасла «ЮЩЕНКО – лузер» и «Сало Украине – героям сало», «Слава империи, русские – вставай». Також активісти ЄСМ вигукували антиукраїнські гасла й гасла проти Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Акцією керував голова адміністрації міжнародного євразійського руху Павло ЗАРІФУЛЛІН.

Порядок під час пікету забезпечували сім працівників міліції.

Як відомо, пікет було санкціоновано владою міста Москви.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня 2007 року Євразійський союз молоді заявив про знищення його активістами Державного герба України, встановленого на Говерлі – найвищій горі України.

Активісти організації розмістили повідомлення, фото й відео про наругу над державними символами України на веб-сайті ЄСМ.

20 жовтня виконуючий обов`язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що Служба безпеки України встановила осіб, які здійснили наругу над державною символікою України на горі Говерла. За його словами, це троє молодиків – «Леонід САВІН (1974 р.н.) громадянин України, який із березня цього року постійно проживає в Москві і є одним із провідних активістів ЄСМ, відповідальним за функціонування веб-сайту організації. Другий - Олександр БОВДУНОВ (1986 р.н.), громадянин Росії, й третій - Валерій МАНТРОВ (1988 р.н.)».