Ющенко проведе позачергове засідання РНБО

У понеділок, 20 жовтня, о 15.00 під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбудеться позачергове засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомляв УНІА з посиланням на прес-службу глави держави, головна мета засідання – антикризовий план стабілізації фінансової системи України.

Також до розгляду РНБОУ готуються питання:

боротьба з контрабандою і порушеннями митних правил, координація правоохоронних органів у цій сфері;

стан протидії корупції в Україні;

виконання Указу Президента України від 20 липня 2007 року № 657 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року «Про напрями державної міграційної політики України та невідкладні заходи щодо підвищення її ефективності»;

стан виконання заходів, спрямованих на нормалізацію умов життєдіяльності населення в місцевостях, оголошених зонами надзвичайної екологічної ситуації.