Яценюк відкрив засідання ВР

У “Президентському віснику” опубліковано указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про зупинення дії указу щодо дострокового припинення повноважень парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив, відкриваючи пленарне засідання парламенту, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК.

За його словами, таким чином, указ Президента набув чинності.

Він наголосив, що знято правову колізію, яка стосувалася того, чи правомочний парламент працювати у сесійному режимі після видання указу про дострокове припинення повноважень ВР.

А.ЯЦЕНЮК наголосив: «Є усі правові підстави для роботи ВР, і не тільки для прийняття законодавчих актів, але й для направлення і підписання Президентом України тих актів законодавства».