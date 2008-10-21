У Тимошенко таки знайшли, чим відповісти на ситуацію у світі і в Україні

На завтрашньому засіданні Кабінету Міністрів планується розглянути зміни до бюджету на 2008 рік і проект бюджету-2009.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК після закінчення роботи круглого столу, проведеного прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО з представниками економічної еліти України.

В.ПИНЗЕНИК уточнив, що зміни макропоказників бюджету 2008 року на засіданні не обговорюватимуться, а будуть розглянуті коригування бюджету, пов`язані з фінансовою ситуацією.

Стосовно макропоказників бюджету 2009 року В.ПИНЗЕНИК відзначив: «З 2009 роком ситуація складніша, бо очевидно, що потрібно набагато серйозніше переробити документ, зокрема і в плані прогнозу макроекономіки. Очевидно, ті процеси, які відбулися в світі і зачепили Україну, не дозволяють нам говорити про той об`єм ВВП, на який ми розраховували. Очевидно, що оцінки динаміки зростання ВВП будуть дещо іншими, і відповіді на інші питання також будуть дещо іншими», - заявив міністр, наголосивши, що коригування проекту бюджету будуть відповіддю на ситуацію у світі і Україні.

Разом з тим В.ПИНЗЕНИК наголосив, що навряд чи вдасться забезпечити бездефіцитний бюджет 2008 року.

«Нам надзвичайно складно витягнути норму з бездефіцитності бюджету 2008 року», - заявив В.ПИНЗЕНИК, наголосивши, що на сьогодні він все ж виконується без дефіциту. Проте, відзначив міністр, існує ряд викликів, пов`язаних зі світовою фінансовою кризою.

«Ми зараз оцінюємо розмір дефіциту. Він значно менший, ніж був, і ми намагаємось його мінімізувати», - сказав В.ПИНЗЕНИК.