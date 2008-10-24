Медведєв каже, що Росія халепи уникне
Президент РФ звинувачує Америку
Медведєв вважає, що помилки США призвели до глобальної економічної кризи
Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вважає, що помилки США призвели до глобальної економічної кризи.
Про це він сказав у своєму відео-блогу, коментуючи ситуацію з глобальною кризою.
«Більшість країн зустрілися з тим, що грубі помилки – помилки, здійснені низкою держав (і, перш за все, Америкою), – призвели до серйозних проблем. Питома вага американського фінансового ринку і його вплив на світову економіку дуже великі. Тому криза, що сталася в США, рикошетом ударила по економіці практично всіх країн», - сказав Д.МЕДЕВЕДЄВ.
На його думку, якщо ці події сталися б 5-7 років тому, то криза торкнулася б Росії меншою мірою, але зараз ситуація змінилася, оскільки РФ стала країною з відкритою економікою.
«Що відбувається у світі? Різке зниження доступності кредитів веде до падіння попиту, звужуються самі ринки збуту, скорочується використання виробничих потужностей і відбуваються звільнення працівників, що викликає новий виток зменшення попиту. Припиняються інвестиційні програми, відкладаються плани розширення виробництв», - відзначив Д.МЕДВЕДЄВ.
«Скажу відверто: Росія в цей важкий круговорот ще не потрапила. І має можливості цього уникнути. Зобов`язана уникнути», - наголосив він.
За словами Президента РФ, уряди і центральні банки провідних країн світу зараз багато роблять для оздоровлення ситуації, для забезпечення економіки необхідними ресурсами.
Він відзначив, що Росія також вжила низку заходів, які повинні відновити в найближчому майбутньому довіру у фінансовому секторі і нормальний процес кредитування. Крім того, ухвалені рішення спрямовані на стабільне функціонування роздрібної торгівлі, сільського господарства, будівництва і машинобудування, оборонний-промислового комплексу, на підтримку малого підприємництва. «Через падіння глобального попиту і неможливості залучення кредитів у колишньому обсягу саме ці сфери вимагають нашої першочергової підтримки. Наші дії повинні значною мірою компенсувати названі негативні чинники», - сказав глава держави.
Д.МЕДВЕДЄВ наголосив, що золотовалютні резерви і Стабілізаційний фонд створювались саме для таких складних періодів, тому в Росії є змога уникнути валютної, банківської чи боргової кризи, пройти через сьогоднішні труднощі, не втративши створеного потенціалу.