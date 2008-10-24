Мери покладають провину на уряд

Асоціація міст України виступила 22 жовтня із заявою, у якій провину за зрив опалювального сезону покладає на Кабінет Міністрів, повідомляє «Газета по-киевски».

Безпосереднім приводом для заяви сталі слова голови правління НАК «Нафтогаз України» Олега Дубини: «Відповідальність за брак тепла в будинках сьогодні несуть виключно мери міст і голови держадміністрацій». На думку Асоціації, ця заява – лише спроба перекласти відповідальність за нинішню кризову ситуацію з органів державної влади на місцеве самоврядування.

Асоціація відзначає, що саме Кабмін допустив наявність різниці між високими цінами на газ і низькими тарифами, що діють у Києві та в регіонах. Також уряд не виконав своїх зобов`язань щодо компенсації збитків міських енергетичних компаній, завданих цією різницею.

Представники міст вимагають надати їм ліміти на постачання газу, аби можна було нарешті розпочати опалювальний сезон і компенсувати витрати міськбюджетів, зумовлені зростанням цін на енергоресурси, як це й передбачено Бюджетним Кодексом.

На сьогодні компанія «Нафтогаз» відмовляється надавати ліміти на постачання газу містам, котрі мають заборгованості з попередніх постачань, і домогтися відновлення газопостачання вдалося поки що лише мерові Києва Леоніду Черновецкому, пише «Газета по-киевски».