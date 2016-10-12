ПАРЄ закликала до продовження санкцій проти РФ до відновлення суверенітету України - Ар’єв

Про це повідомив голова постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ Володимир Ар’єв на своїй сторінці у Facebook.

“Я пишаюся командною роботою делегації в ПАРЄ! Щойно ми досягли всіх найважливіших згадувань в двох резолюціях по Україні, а саме: продовження санкцій проти РФ до відновлення повного суверенітету України, засудження незаконних виборів в Криму, заборони Меджліса, відмовитися від заклику прийняти РФ в Асамблеї незважаючи ні на що, звільнити в'язнів і ще багато чого. Навіть в назві замінили "конфлікт в Україні" на "російську агресію в Україні", - заявив він.

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За словами Ар’єва, усі без винятку оратори, навіть прихильні до Росії, фактично визнали в своїх виступах, що «біду Україні принесла Росія». «Ми це знаємо, звісно, а їх в Європі методично обробляє російська щедро фінансована пропаганда. І наша команда і далі робитиме все можливе, щоб в ПАРЄ боротися з впливом російського лоббі. Слово правди проти маніпуляції. Так і перемагаємо. Спільними зусиллями”, - зауважив голова української делегації в ПАРЄ.

“Дякую друзям з Польщі і Туреччини за підтримку на політкомі! Ну і особлива подяка доповідачкам Крістіні Зеленковій та Марілуізі Бек за їхню фантастичну роботу”, - додав Ар’єв.