Без кредиту МВФ Україна опиниться на межі дефолту – Нацбанк

Без кредиту Міжнародного валютного фонду в Україні прискориться інфляція і країна опиниться на межі дефолту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ.

За його словами, у такому разі Україна виявиться у списку країн з підвищеною вірогідністю дефолту - таких як Ісландія, Аргентина і Пакистан.

Як повідомляв УНІАН, уряд, Нацбанк і МВФ погодили на рівні експертів умови виділення Україні стабілізаційного кредиту stand-by на суму 16,5 млрд. дол. Програма фінансування повинна бути схвалена Радою директорів МВФ. Для винесення цього питання на Раду директорів необхідне ухвалення Верховною Радою антикризового закону, проект якого вже в цілому позитивно оцінений МВФ.