Меркель наголошує на необхідності подальшого розведення військ на Донбасі
Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель наголошує на необхідності подальшого розведення військ на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на спільній прес-конференції з президентом Франції Франсуа Олландом за результатами переговорів лідерів країн «нормандської четвірки» сьогодні в Берліні.
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«Ми обговорили справжнє припинення вогню та відведення військ. Перші кроки вже зроблено в цьому напрямку, але багато ще залишається зробити», - заявила вона.
Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документом передбачено розведення сил і засобів у Золотому, Петрівському і Станиці Луганській.
1 жовтня розведення сил відбулося у Золотому, 7 жовтня – у Петрівському
На 9 жовтня було заплановане відведення сил поблизу Станиці Луганської, проте через обстріли з боку російсько-терористичних військ Збройні сили України перенесли терміни відведення сил поблизу Станиці Луганської.