Меркель наголошує на необхідності подальшого розведення військ на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на спільній прес-конференції з президентом Франції Франсуа Олландом за результатами переговорів лідерів країн «нормандської четвірки» сьогодні в Берліні.

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«Ми обговорили справжнє припинення вогню та відведення військ. Перші кроки вже зроблено в цьому напрямку, але багато ще залишається зробити», - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документом передбачено розведення сил і засобів у Золотому, Петрівському і Станиці Луганській.

1 жовтня розведення сил відбулося у Золотому, 7 жовтня – у Петрівському

На 9 жовтня було заплановане відведення сил поблизу Станиці Луганської, проте через обстріли з боку російсько-терористичних військ Збройні сили України перенесли терміни відведення сил поблизу Станиці Луганської.