У представництві ЄС прокоментували завершення першого етапу е-декларування

Про це заявив тимчасовий повірений у справах Представництва ЄС в Україні Томас Фреллесен, повідомили УНІАН у дипломатичній місії.

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"Завершення першого раунду електронного декларування статків – у результаті чого ми стали свідками дуже високої явки серед подавачів декларацій – знаменує собою важливий етап антикорупційних реформ в Україні. Ефективне використання системи електронного декларування надає важливий інструмент для підвищення підзвітності державних службовців та суспільної довіри до них. Зусилля української влади із запуску та підтримки роботи системи, а також послідовна залученість громадянського суспільства у цей процес були вкрай важливими для чинного прогресу у цьому питанні", - наголосив Фреллесен.

Також він додав: "Дуже важливо, аби українська влада й надалі забезпечувала сталість цієї системи та цілісність чинного антикорупційного законодавства. Успішний запуск системи повинен поєднуватись з її ефективним та безперебійним функціонуванням".

"Наразі розпочинається важливий етап контрольної перевірки поданих електронних декларацій. НАЗК повинен мати змогу працювати повністю незалежно та вільно від будь-якого політичного втручання. Агентство має отримати необхідні засоби для виконання своїх важливих функцій, що стосуються перевірки інформації, поданої у деклараціях", - зауважив дипломат.

За його словами, Європейський Союз залишається відданим ідеї підтримки української влади у її боротьбі проти корупції.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, якізаймають відповідальне та особливо відповідальне становище. До Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, народні депутати подали 413 електронних декларацій, урядовці – 79.

Система електронного декларування почала працювати з 1 вересня 2016 року.