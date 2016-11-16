"Суперечить нашій позиції": у Кремлі пояснили рішення про вихід з юрисдикції Гаазького трибуналу

Про це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав журналістам у Москві, відповідаючи на запитання УНІАН.

"Таке формулювання абсолютно суперечить реальності, воно суперечить нашій позиції, суперечить тій позиції, яку заявили на референдумі громадяни Криму, коли вони приймали рішення про входження до складу РФ", - сказав Пєсков.

Крім цього, він заявив, що такі формулювання щодо Криму і Донбасу як міжнародний збройний конфлікт між Україною і Російською Федерацією, "не відповідають реальності і суперечать реальності".

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Пєсков у черговий раз заявив, що "Донбас - це громадянська війна в Україні, це внутрішньоукраїнський конфлікт".

При цьому він підкреслив, що РФ де-юре не була під юрисдикцією Міжнародного кримінального суду (Гаазький трибунал).

"Це позиція, яку зайняла країна, керуючись національними інтересами", - заявив Пєсков, відповідаючи на запитання, чому РФ вийшла з юрисдикції Гаазького трибуналу.

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Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін своїм указом доручив Міністерству закордонних справ РФ направити генеральному секретарю ООН повідомлення про те, що Росія не має наміру ставати учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Римський статут було розроблено за участю Росії і прийнято на дипломатичній конференції повноважних представників під егідою ООН 17 липня 1998 року в Римі. Він набрав чинності 1 липня 2002 року і почав діяти у 2003 році.

Росія підписала документ 13 вересня 2000 року.

*** Міжнародний кримінальний суд - це судовий орган, покликаний здійснювати правосуддя від імені всієї світової спільноти стосовно осіб, винних у скоєнні найтяжчих злочинів: геноциду, агресії, злочинів проти людяності та воєнних злочинів. Кожний з цих термінів трактується судовим правом різних країн по-різному, однак держави, які приєдналися до статуту Міжнародного кримінального суду, підтверджують, що вони розуміють їх однаково.