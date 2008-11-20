Чому ВР не може обрати нового спікера - експерти

Експерти вважають, що голову Верховної Ради України не оберуть, поки з цього питання не домовляться Блок Юлії Тимошенко та Партія регіонів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати знову не підтримали пропозицію щодо обрання голови Верховної Ради. У зв’язку з цим «Центр досліджень політичних цінностей «АКСІА» звернувся до політичних експертів з питанням "Чому ВР не може обрати нового спікера?".

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вважає, що причин багато. "Головні причини – найбільші фракції Верховної Ради хочуть обрати коаліційного спікера. Вони хочуть такого спікера, який би виконував їхні вимоги. В одному випадку йдеться про те, щоб це був спікер, який би представляв нову демократичну коаліцію (БЮТ-НУНС-БЛ) і був би залежним від цієї коаліції. В іншому випадку йдеться про спікера, який би представляв інтереси Партії регіонів і, зокрема, мав би підготувати необхідні передумови для проведення дострокових парламентських виборів наступного року. Саме це і обумовлює проблеми".

На думку В.ФЕСЕНКА, "насправді, зараз практично неможливо створити офіційну коаліцію. Але можливий варіант з нейтральним, рівновіддаленим спікером від найбільших фракцій. Таким спікером може бути Володимир ЛИТВИН. Але саме це також є перешкодою. Найбільші фракції не дуже хочуть підтримувати такого спікера. Виникає патова ситуація - і коаліцію не хочуть створити, і немає бажання голосувати за нейтрального спікера. Які подальші варіанти розвитку подій? Або якесь рішення буде прийнято, що малоймовірно, або якась із великих фракцій відмовиться від своїх претензій і в межах вільного голосування, із заниженими вимогами, голову ВР буде обрано”.

Президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ сказав, що він "сумно здивований, що шанс знову не реалізовано. Я вважаю, що цей шанс є. Кандидатури, які пропонувались, насправді є досить зваженими. І МАРТИНЮК, і ЛИТВИН, і ЛАВРИНОВИЧ, і ПЛЮЩ могли б бути достойними спікерами, незалежно від партійної приналежності".

При цьому політолог відзначає, що "спікеріада поки що не перетворилась на вождистські бої. Все відбувається більш менш толерантно. Інше питання, що знову і по іншим питанням в ВР не знайдено консенсусу. Це свідчить про те, що епоха кулуарної, корпоративної політики проходить. Ефективні рішення неможливо прийняти. Скільки на погоджувальних радах не сиди, такий тип підходів не дає виходу. Отже, швидше за все, потрібно було прийняти рішення про висування всіх можливих кандидатур, обговорення, рейтингових голосувань і голосування за лідера рейтингового голосування. Чому політики не осмілились на такий варіант? Думаю, відповідь на поверхні. Політичні сили не бажають надавати додаткові іміджеві, ідеологічні переваги своїм опонентам. Адже це трибуна, виступи, політичний піар. Тому машина і забуксувала".

А.ЄРМОЛАЄВ вважає, що "до сьогоднішнього дня, спроба домовитись по спікеру була щирою. Просто звичка до кулуарної політики не дозволила застосувати формулу, після якої б було голосування. Кулуарні домовленості в глухому куті. Але тепер виникає реальна загроза, що у грудні, коли знову почнеться робота парламенту і знову можуть бути ось такі патові ситуації, знову об`єктивно постане питання про дострокові вибори. Спікеріада стане шляхом легітимізації дострокових парламентських виборів. Логічно передбачити, що швидше за все, якщо така ситуація виникне у грудні, вибори можуть бути призначені десь на кінець лютого, чи початок березня”.

Голова Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА» Олесь ДОНІЙ зазначає: „Спікера немає, тому що його всі бояться. Головні політичні сили (ЮЩЕНКО, ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧ) із самого початку існування Верховної Ради VI скликання взяли курс на ослаблення парламенту. Маховик руйнації було запущено рік тому, і зупинити його нелегко. Інерція цих руйнівних процесів дається взнаки. Одні бояться, що новий спікер стане запорукою перевиборів, інші навпаки бояться, що новий спікер не допустить перевиборів. Ніхто поки що не розглядає вибори спікера як засіб для відновлення повноцінної діяльності парламенту. На цей момент жодна зі сторін на може для власної перемоги нашкрябати 226 голосів".

На думку О.ДОНІЯ, в цій ситуації виходом міг би стати пошук не 226 голосів, а конституційної більшості. "Це значить, що в основу такого компромісу мало стати спільне голосування за нового спікера двох найбільших фракцій: БЮТ і Регіонів, з ймовірним додаванням решти. В такому випадку непотрібно було обирати політика середньої ваги типу Литвина чи Плюща, а можна було б дати дорогу політикам з меншим рівнем амбіцій. Тобто , де-факто, обрати, «технічного» спікера. Але іміджеві втрати від спільного голосування мабуть втримують дві великі фракції від такого сценарію. Зважуватися на такий сценарій можна лише чітко домовившись перед тим, що дострокових виборів не буде. А так як гарантувати виконання домовленостей ніхто не може, то ситуація гальмується”.

Директор Української філії Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ також вважає, що "певний стабільний компроміс по всім питанням, включаючи питання обрання спікера, можливий лише в єдиному форматі – коли домовляться між собою Блок Юлії Тимошенко і Партія регіонів. Ось якщо ці дві мегапартії домовляться, навіть якщо це буде без блокування в коаліцію, а ось так, як це було у вересні, тоді в цій країні можливий хоч якийсь стабільний курс. Це стосується обрання всіляких міністрів, спікерів, зміни Конституції, проведення дострокових президентських виборів і так далі. У іншому форматі все одно жодної стабільності не буде. Навіть якщо спікера виберуть мінімальною більшістю в цьому парламенті, його долі не позаздриш. Тому я розумію прекрасно ЛИТВИНА, який не хоче відповідати за цей бардак”.