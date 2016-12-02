Франція закликала РФ та Україну утриматися від ескалації напруженості на тлі військових навчань
Франція закликала Росію та Україну до стриманості на тлі загострення напруженості у зв'язку з проведенням Києвом військових навчань.
Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.
Приводом для особливого занепокоєння Парижа стало зайняття військовими кораблями Чорноморського флоту РФ позицій поблизу західного узбережжя окупованого Криму у відповідь на початок українських ракетних випробувань на півдні країни.
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"Франція стурбована розміщенням російських військових кораблів біля узбережжя Криму. Ми закликаємо всі сторони утримуватися від ескалації і розпочати діалог, який Франція готова підтримати усіма можливими засобами", - сказав у четвер, 1 грудня, речник французького міністерства закордонних справ Ромен Надаль.
Як повідомляв УНІАН, вчора, 1 грудня, на півдні України розпочалися навчання Повітряних сил ЗСУ, під час яких було проведено повітряні стрільби.
Росія погрожувала ракетним ударом у разі проведення Україною ракетних стрільб у районі тимчасово окупованого Криму.