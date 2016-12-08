Слідчий комітет РФ звинуватив двох українських військових у причетності до "викрадення" дезертирів

Слідчий комітет РФ пред'явив заочне звинувачення двом громадянам України за допомогу "у викраденні" військовослужбовців-дезертирів, які перейшли на службу в російську армію після окупації Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, розслідуванням займається управління з розслідування злочинів, пов'язаних з використанням заборонених засобів і методів ведення війни.

Заявляється, що до "викрадення" дезертирів Олександра Баранова та Максима Одинцова причетні громадяни України - Роман Ткаченко та Сергій Павленко. Залежно від ролі кожного заочно їм пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 33, пп. "а", "ж" ч. 2 ст. 126 КК РФ (пособництво у викраденні людини).

У СК зазначили, що фігуранти кримінальної справи проходили службу в Збройних силах України, Павленко - на посаді начальника складу автомобільного взводу забезпечення Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, Ткаченко – начальника курсу слухачів заочного навчання факультету післядипломної освіти цього самого університету. Стверджується, що в 2016 році вони вступили у "злочинну змову" з представниками силових структур України, спрямовану на викрадення військовослужбовців Росії, які раніше мали українське громадянство і служили в збройних силах цієї країни.

"Враховуючи минулий досвід служби в навчальному закладі, Ткаченко і Павленко повинні були знайти колишніх слухачів вишу, які не встигли отримати документи про вищу освіту, і переконати їх прибути на територію України", - йдеться в повідомленні.

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У СК заявили, що в соціальних мережах Павленко і Ткаченко розпочали листування з військовослужбовцями РФ, повідомивши, що можуть допомогти з отриманням оригіналів документів про освіту. Надалі Ткаченко переконав дезертирів особисто прибути до адміністративної межі окупованого Криму з Україною, аргументуючи це тим, що передати документи він зможе тільки на підконтрольній Україні території.

"Після того, як Баранів і Одинцов перетнули адміністративну межу, представники силових структур України відразу ж захопили їх, посадили в автомобіль і відвезли на континентальну частину України, де на даний час тримають їх у СІЗО", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, колишніх військовослужбовців Збройних Сил України Баранова і Одинцова затримали українські правоохоронці на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом.

За інформацією СБУ, Баранов і Одинцов до окупації Криму Росією служили у Військово-Морських Силах України, однак зрадили присязі і перейшли служити у російську армію.

Вони приїхали на КПВВ "Чонгар", щоб за гроші через кур'єра отримати дипломи про закінчення вищих навчальних закладів.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави. Для Баранова заставу становить 350 тис. грн, для Одинцова – 250 тис. грн. Їм може загрожувати до 15 років позбавлення волі.